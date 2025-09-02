En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...