        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 2 Eylül 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Son depremler listesi 2 Eylül 2025 Salı günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 2 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Giriş: 02.09.2025 - 07:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 07:25
        1

        En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:02'de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.04 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        2 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

        2025-09-02 00:02:01 36.63806 25.54667 6.04 ML 3.5 Ege Denizi

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
