Son depremler listesi 20 Aralık 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki en son deprem nerede ve ne zaman oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 20 Aralık 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…