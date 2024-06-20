Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 20 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş'ta birçok deprem kaydedildi. Ayrıca Perşembe günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 11 deprem kayıtlara geçti. İşte, 20 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 20 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER
Kahmaranmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. İlk deprem Afşin'de 1.3 büyüklüğü ile başladı. Ardından Dulkadiroğlu'nda 2.8, Nurhak'ta 3.2, Elbistan'da 2.4 oldu.
ELAZIĞ DA SALLANDI
Elazığ Maden'de saat 02.27'de, 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.