Marmara Denizi'nde deprem! 20 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Cuma günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 19 deprem kayıtlara geçti. İşte, 20 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 20 Temmuz 2024 son depremler listesi...
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre saatler 22.26'yı gösterdiğinde Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ'da hissedildi
TEKİRDAĞ'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi ise depremin Tekirdağ'ın Güzelkoy açıklarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.
ADIYAMAN'DA DEPREM!
Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.04'te oldu ve yerin 8 kilometre alıtında yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ DA SALLANDI
Kahramanmaraş Göksun'da 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 02.06'da kaydedilen deprem yerşn 8 kilometre altındaydı.