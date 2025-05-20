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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 21 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 21 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kaydediyor. Bugün yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre bugün İstanbul, Kars ve Muğla'da deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylar 21 Mayıs Çarşamba son depremler listesine eklendi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:07
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geliyor. Bunlardan şiddeti yüksek olanlar vatandaşlar tarafından hissedilirken şiddeti az olanlar ise hiç anlaşılmıyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. Son olarak İstanbul, Kars ve Muğla merkezli depremler meydana geldi. İşte, 21 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

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        İSTANBUL'DA DEPREM

        İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 23.36 sularındaki deprem yerin 8 kilometre derinliğinde oldu. AFAD depremi 4.0 olarak duyurdu.

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        MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:25'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        KARS'TA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:11'de Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.16 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        20 MAYIS 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-05-20 16:51:32 36.71806 25.64167 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-05-20 16:31:43 37.39667 36.57417 7.58 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2025-05-20 14:25:59 36.03111 28.08611 11.76 ML 3.4 Akdeniz - [66.70 km] Marmaris (Muğla)

        2025-05-20 09:11:33 41.08611 43.84222 7.16 ML 3.3 Shirak (Ermenistan) - [23.44 km] Akyaka (Kars)

        2025-05-20 08:28:31 39.05806 33.27694 6.99 ML 2.6 Kulu (Konya)

        2025-05-20 06:55:10 36.0475 28.06722 10.68 ML 2.9 Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla)

        2025-05-20 06:54:12 40.83611 28.42222 10.03 ML 2.6 Marmara Denizi - [20.09 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-05-20 02:39:36 40.75139 31.69167 10.21 ML 2.7 Merkez (Bolu)

        025-05-20 01:08:10 39.22583 29.00083 11.01 ML 2.5 Simav (Kütahya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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