        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2026: Kandilli Rasathanesi ve AFAD saniye saniye paylaşıyor! Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 25 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı olup olmadığını merak eden vatandaşlar ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. İşte, 25 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında detaylar...

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Balıkesir’de peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 25 Şubat 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.06’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.46 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Balıkesir Sındırgı; saat 07.12’de 3.2 büyüklüğünde, saat 07.14’te 3.0 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Her iki sarsıntı da yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        25 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2026-02-25 07:14:44 39.12889 28.355 7.01 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-25 07:12:34 39.14167 28.35944 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-02-25 06:06:45 39.14083 28.35222 7.46 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
