26 Ocak 2026 son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
26 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 26 Ocak 2026 Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…
GAZİANTEP'TE DEPREM
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da, 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 15.03 kilometre altında kaydedildi.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
