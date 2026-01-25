Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 26 Ocak 2026: En son ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

        26 Ocak 2026 son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        26 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede meydana gelen bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremler sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 26 Ocak 2026 Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 08:28 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:59
        1

        26 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde kaydedilen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. Yaşanan depremlerin ardından yetkili kurumlardan herhangi bir olumsuz ihbar gelmezken, vatandaşlar son deprem kayıtlarına yoğunlaştı. İşte, 26 Ocak 2026 tarihinde Türkiye’de kayda geçen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        2

        GAZİANTEP'TE DEPREM

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da, 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 15.03 kilometre altında kaydedildi.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

