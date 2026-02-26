26 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı olup olmadığını merak eden vatandaşlar ''Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre bugün Balıkesir'de peş peşe deprem oldu. İşte, 26 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında detaylar...
BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.03'te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi
Balıkesir Sındırgı'da;
saat 06.06’da 3.0 büyüklüğünde ve 7.46 kilometre derinlikte,
saat 07.12’de 3.2 büyüklüğünde ve 7.01 kilometre derinlikte,
saat 07.14’te 3.0 büyüklüğünde ve 7.01 kilometre derinlikte sarsıntı yaşandı.
25 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2026-02-25 08:03:08 39.13972 28.35278 7.0 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-25 07:14:44 39.12889 28.355 7.01 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-25 07:12:34 39.14167 28.35944 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-25 06:06:45 39.14083 28.35222 7.46 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.