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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 28 Aralık 2024: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberi

        Son depremler listesi 28 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi veriler bu kurumlar aracılıyla kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli verilerine göre, İzmir'de deprem oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 28 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 07:42 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:15
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        Son depremler listesi 28 Aralık 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Kandilli verilerine göre, İzmir deprem ile sallandı. İşte, 28 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        İZMİR'DE DEPREM

        Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.29'da İzmir'in Menemen ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen deprem, yerin 15.3 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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