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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Temmuz 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Ege Denizi ve Malatya sallandı! 29 Temmuz AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi bu nedenle her an farklı büyüklükte birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anında raporlanıyor. Bugün, farklı şehirlerde meydana gelen toplamda 50 deprem sismograflar tarafından kaydedildi. İşte, 29 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 08:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:39
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        Türkiye'de anlık birçok deprem meydana geliyor. Birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri kaydediyor. Bugün kayıtlara toplamda 50 deprem geçti. İşte, 29 Temmuz 2024 son depremler listesi...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 00.24'de olan deprem yerin 12 kilometre altında kaydedildi.

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        EGE DENİZİ DE SALLANDI

        Ege Denizi'nde 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 01.02'de olan deprem 25 kilometre altında ölçüldü.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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