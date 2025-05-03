Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 3 MAYIS 2025! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 3 Mayıs: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 3 Mayıs Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Kütahya ve İstanbul deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Kütahya depremi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 00:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Kütahya ve İstanbul'da artçı depremler sürüyor. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        2

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        3

        İSTANBUL'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11:30’da Marmara Denizi'nde İstanbul'un Adalar ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.2 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        DÜN 4,2 İLE SALLANDI

        1 Mayıs Perşembe günü saat 14.38'de yine Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana gelmişti.

        4,2 büyüklüğündeki deprem, 10,66 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

        5

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-05-02 13:31:10 38.18111 27.21028 7.0 ML 3.0 Menderes (İzmir)

        2025-05-02 13:03:25 39.3975 40.68722 14.58 ML 3.3 Karlıova (Bingöl)

        2025-05-02 11:30:09 40.82528 28.84 6.26 ML 3.2 Marmara Denizi - [13.69 km] Adalar (İstanbul)

        2025-05-02 09:57:21 39.45306 40.32639 12.11 ML 2.5 Yedisu (Bingöl)

        2025-05-02 09:52:57 40.83639 28.27139 6.93 ML 2.5 Marmara Denizi - [25.60 km] Silivri (İstanbul)

        2025-05-02 09:44:59 38.73528 25.3025 7.07 ML 2.6 Ege Denizi - [95.41 km] Karaburun (İzmir)

        2025-05-02 06:04:18 39.23972 28.96917 7.27 ML 3.2 Simav (Kütahya)

        2025-05-02 00:59:09 40.81667 28.83472 6.59 ML 2.5 Marmara Denizi - [14.44 km] Adalar (İstanbul)

        6

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası