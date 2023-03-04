KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün saat 07.39'da AFAD verilerine göre 3.9 Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıca yine Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.53'te AFAD verilerine göre 5.0 Kandilli verilerine göre ise 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İki depremde de yıkılan bina, ölen ve yaralanan olmadı.