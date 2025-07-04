Son depremler listesi 4 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 4 Temmuz 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.
Son depremler listesi sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 4 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…
DİYARBAKIR'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 12:30'da merkez üssü Diyarbakır Çüngüş olan bir deprem meydana geldi.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.
4 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-07-04 12:30:52 38.29167 39.18611 7.01 ML 3.3 Çüngüş (Diyarbakır)
2025-07-04 01:16:23 36.72278 25.78556 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.