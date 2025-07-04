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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 4 TEMMUZ 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem sorgulama ekranı

        Son depremler listesi 4 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 4 Temmuz 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:43
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        Son depremler listesi sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 4 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…

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        DİYARBAKIR'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 12:30'da merkez üssü Diyarbakır Çüngüş olan bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        4 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-04 12:30:52 38.29167 39.18611 7.01 ML 3.3 Çüngüş (Diyarbakır)

        2025-07-04 01:16:23 36.72278 25.78556 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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