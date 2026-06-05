Son depremler listesi 5 Haziran: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de 5 Haziran 2026 Cuma günü yaşanan son sarsıntılar vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde farklı bölgelerden gelen deprem haberleri sonrası gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere çevrildi. "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularının yanıtı araştırılırken, güncel deprem listesi ve son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte son depremler...
Giriş: 05 Haziran 2026 - 07:55 Güncelleme:
1
Türkiye’nin birçok noktasında hissedilen sarsıntılar sonrası deprem gündemi yeniden hareketlendi. 5 Haziran 2026 Cuma günü meydana gelen depremlerle ilgili son veriler, anbean sorgulanırken AFAD ve Kandilli’nin açıkladığı güncel bilgiler dikkat çekiyor. İşte son depremler listesi, merkez üssü, büyüklük bilgileri ve bugün yaşanan sarsıntılara dair merak edilen tüm detaylar…
2
YAKINIMDA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak ortaya koyuyor.
3
MALATYA'DA DEPREM
Malatya Akçadağ'da saat 02.25'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4
5 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ