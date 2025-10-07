Habertürk
Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 7 EKİM 2025: Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 7 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son deprem nerede oldu?

        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. 7 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları yanıt buluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 07:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 07:29
        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Söz konusu listelerde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 7 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 7 Ekim 2025 Salı günü farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi.

        Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte şiddetli bir deprem meydana gelmedi.

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
