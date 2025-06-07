Son depremler listesi 7 Haziran 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi siteleri üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Tüm depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük boyutta sarsıntı oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.