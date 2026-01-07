7 Ocak 2026 Çarşamba depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
7 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Deprem kuşağında bulunan ülkede yaşanan bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginlik yaratırken, yetkili kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde kaydedilen depremlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve detaylar…
EGE DENİZİNDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 11.21'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 12.51 kilometre aşağısında kaydedildi.
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.50'de, 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.7 kilometre altında yaşandı.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
