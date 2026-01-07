Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 7 Ocak 2026 Çarşamba: En son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresi?

        7 Ocak 2026 Çarşamba depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        7 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde deprem meydana geldi. Deprem kuşağında bulunan ülkede yaşanan bu sarsıntılar, bazı bölgelerde kısa süreli tedirginlik yaratırken, yetkili kurumlardan yapılan bilgilendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde kaydedilen depremlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 07:47 Güncelleme: 07.01.2026 - 12:48
        1

        7 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün boyunca tespit edilen sismik hareketlere ilişkin verileri eş zamanlı olarak paylaşarak, son depremleri kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye’de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…

        2

        EGE DENİZİNDE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 11.21'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 12.51 kilometre aşağısında kaydedildi.

        3

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.50'de, 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.7 kilometre altında yaşandı.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

