8 Mart 2026 Pazar son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi?
8 Mart 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gün boyunca farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün içerisinde meydana gelen sismik hareketlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdü. İşte, 8 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremlere dair güncel bilgiler ve ayrıntılar…
EGE DENİZİ SALLANDI
Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Karaburun'dan hissedilen deprem saat 05.49'ta ve yerin 14.91 kilometre altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.