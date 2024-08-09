SON DAKİKA: AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM OLDU!

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.38'de yaşanan deprem 5 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesinden de hissedildi.

Akdeniz'de ikinci bir deprem daha meydana geldi! Saat 11.51'de olan deprem yine Kaş'ta hissedildi. Deprem 12 kilometre derinlikte oldu.