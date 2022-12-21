SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 21 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremlerin derinliğini, büyüklüğünü, saat ve tarih bilgisini canlı şekilde sitesi üzerinden paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli ile 21 Aralık Çarşamba son depremler listesi...

21 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

21 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MwMw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.21 06:46:56 40.8693 31.7760 12.0 -.- 1.6 -.- DEGIRMENBELI-(BOLU) İlksel

2022.12.21 05:39:49 38.1625 38.5965 5.0 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.12.21 05:16:25 36.8913 28.3838 14.9 -.- 1.0 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.12.21 04:58:53 39.0348 41.4523 14.5 -.- 1.5 -.- TUTEN-(MUS) İlksel

2022.12.21 04:19:23 42.7485 23.5298 5.3 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel

2022.12.21 03:23:36 40.3747 33.2745 7.0 -.- 2.2 -.- GUNDOGMUS-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

2022.12.21 02:13:38 40.8180 31.0317 5.0 -.- 1.2 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2022.12.21 02:06:29 39.3073 43.7635 5.5 -.- 1.4 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel

2022.12.21 01:05:15 37.8497 41.9922 10.8 -.- 1.6 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel

2022.12.21 00:51:14 37.0865 28.4198 9.8 -.- 2.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel