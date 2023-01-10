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Deprem mi oldu, nerede? 10 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi saat saat güncel verileri yayınlıyor. 10 Ocak günü ilk deprem haberi Akdeniz'den geldi. İşte, 10 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, günün ilk saatlerinden itibaren takip ediliyor. 10 Ocak saat 01:59'da Girit Adası Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde, saat 05:36 ve 05:54'te ise Midilli ve Girit Adalarında 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İşte, 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    10 Ocak 2023 Salı günü saat 01:59'da Girit Adası Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde, saat 05:36 ve 05:54'te ise Midilli ve Girit Adalarında 2.9 büyüklüğünde deprem oldu.
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    10 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.10 06:59:08  39.3730   26.2272        2.5      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 06:03:39  39.3555   26.2048       11.3      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:55:42  39.2503   26.6713        9.6      -.-  2.1  -.-   KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR)                      İlksel
2023.01.10 05:54:10  35.5520   25.7575        9.3      -.-  3.1  2.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.10 05:36:56  39.3700   26.2498        8.6      -.-  3.1  2.9   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:31:34  39.3777   26.2100        4.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:29:23  39.3673   26.2318        5.3      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:28:36  39.3607   26.2175        3.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:24:02  39.3798   26.2398       10.7      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:22:47  39.3420   26.2325        9.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:21:08  39.3688   26.2433       12.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 05:12:54  39.3598   26.2473       15.6      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 04:52:05  39.3638   26.2178       11.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 04:44:17  39.3798   26.2612        7.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 04:42:07  39.3672   26.2152        5.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 04:31:12  39.3495   26.2095        4.1      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 04:15:32  39.3710   26.2217        3.1      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 03:50:31  37.4073   37.0958        5.0      -.-  1.3  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.01.10 03:19:33  37.6363   36.2175        5.0      -.-  1.1  -.-   DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)                   İlksel
2023.01.10 03:15:14  39.5132   33.8082        6.7      -.-  1.8  -.-   CALIBURNU-AKPINAR (KIRSEHIR)                      İlksel
2023.01.10 03:13:33  39.3558   26.2275        3.6      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 03:10:20  39.4740   26.3803        8.1      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.01.10 02:59:58  39.3700   26.2397        7.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 02:56:20  39.3713   26.2167        3.5      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 02:39:40  39.1620   41.4878        4.9      -.-  1.1  -.-   VARTO (MUS)                                       İlksel
2023.01.10 02:39:36  39.3687   26.2243        9.9      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 02:19:29  39.3757   26.1675        8.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 02:06:30  39.3680   26.1780        7.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 02:04:49  39.2450   41.3392        7.4      -.-  1.6  -.-   DOGANCA-VARTO (MUS)                               İlksel
2023.01.10 01:59:58  35.5357   25.7535        8.4      -.-  4.2  4.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.10 01:56:50  39.3637   26.2432       10.9      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 01:23:57  39.3707   26.1837        5.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 00:46:03  39.3730   26.2450        7.2      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 00:41:27  38.3393   27.2420        7.7      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.10 00:40:43  39.3763   26.2532        2.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.10 00:06:27  38.6010   27.9683        6.2      -.-  2.2  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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