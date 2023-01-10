AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi, günün ilk saatlerinden itibaren takip ediliyor. 10 Ocak saat 01:59'da Girit Adası Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde, saat 05:36 ve 05:54'te ise Midilli ve Girit Adalarında 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İşte, 10 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...