SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 20 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi her gün ve her saat güncel verileri paylaşıyor. 18 Aralık günü Hatay'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından "Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmaları hız kazandı. 20 Aralık günü 07:54'te Elazığ Sivrice'de 2.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. İşte, 20 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı...

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

20 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.20 07:54:39 38.4590 39.2813 9.2 -.- 2.2 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.12.20 07:16:09 40.7755 30.9517 7.0 -.- 1.6 -.- YESILOVA-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.20 07:15:27 39.5460 26.4387 7.8 -.- 2.0 -.- SAZLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.12.20 07:14:28 39.5323 26.4553 15.1 -.- 1.8 -.- KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.12.20 07:10:46 40.6883 30.9290 3.7 -.- 1.4 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.12.20 07:00:56 40.3813 27.5773 10.0 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.20 06:50:23 40.8172 27.7293 16.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.12.20 06:15:02 37.1535 28.9977 5.0 -.- 1.8 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.12.20 06:05:49 37.1482 28.9837 5.3 -.- 1.6 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2022.12.20 05:45:58 37.1790 28.9928 3.2 -.- 1.6 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.12.20 05:43:51 37.1477 29.0028 28.8 -.- 1.6 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.12.20 04:57:15 39.6870 38.2675 10.8 -.- 1.7 -.- TASLICA-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2022.12.20 04:42:16 41.2395 43.8807 18.1 -.- 1.8 -.- GURCISTAN İlksel

2022.12.20 04:38:36 39.1195 28.1303 13.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.12.20 04:35:28 40.5973 28.8178 8.9 -.- 1.3 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.20 03:59:03 37.6845 27.6195 12.8 -.- 1.5 -.- ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2022.12.20 03:41:30 40.0218 41.7698 4.8 -.- 1.2 -.- ARDICLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.12.20 02:47:43 37.0920 42.9755 5.0 -.- 1.9 -.- IRAK İlksel

2022.12.20 02:41:55 36.3523 31.4490 11.4 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.20 02:03:18 40.8117 31.0860 16.4 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.20 01:45:43 40.1640 31.7098 11.0 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.20 01:34:09 40.6002 42.4388 18.5 -.- 1.7 -.- DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2022.12.20 01:23:19 38.0730 37.8272 11.0 -.- 1.1 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2022.12.20 01:16:08 37.3622 29.5077 8.3 -.- 1.4 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.12.20 01:07:45 39.8097 27.9510 5.6 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.12.20 00:59:47 37.0553 28.3712 10.3 -.- 0.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.20 00:42:19 36.3773 36.3682 3.5 -.- 0.8 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.12.20 00:41:30 36.8868 29.2888 4.1 -.- 1.5 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI