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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA 19 HAZİRAN 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Muğla ve Ege Denizi'nde deprem! 19 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla güncellendi. AFAD verilerine göre, Muğla Datça açıklarında ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. 19 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:18
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Muğla Datça açıklarında ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte, 19 Haziran 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı...

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        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:54'te Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.7 olarak ölçülen deprem, yerin 15.5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:38'de Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 68.29 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        19 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-19 13:54:46 40.14 24.60556 15.5 ML 3.7 Ege Denizi

        2025-06-19 08:52:28 38.80472 26.62083 9.03 ML 2.5 Ege Denizi - [17.28 km] Foça (İzmir)

        2025-06-19 05:38:54 36.08667 27.61111 7.0 ML 3.4 Ege Denizi - [68.29 km] Datça (Muğla)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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