Son depremler listesi 15 Temmuz 2025 Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul, Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte, 15 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…