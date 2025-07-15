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        Son depremler listesi 15 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul, Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte 15 Temmuz 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 07:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:58
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        Son depremler listesi 15 Temmuz 2025 Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul, Samsun, Elazığ ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte, 15 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:52'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ELAZIĞ'DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:15'te Elazığ Kovancılar merkezli bir deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 17.28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        SAMSUN'DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:08'de Samsun'un Ladik ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 04:13'te Marmara Denizi açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20.20 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 6.91 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        15 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-07-15 09:52:45 35.38778 26.0025 7.63 ML 3.4 Ege Denizi

        2025-07-15 07:15:50 38.74333 39.95917 17.28 ML 2.9 Kovancılar (Elazığ)

        2025-07-15 06:08:56 40.88917 35.98972 10.08 ML 3.6 Ladik (Samsun)

        2025-07-15 04:13:45 40.85556 28.36917 6.91 ML 2.9 Marmara Denizi - [20.20 km] Büyükçekmece (İstanbul)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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