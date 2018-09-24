Son durum altın fiyatları! 24 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları yeni bir haftaya başlayacak. Yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta gram altın dolar kuru endeksli hareket ederek yükseliş ile kapatmıştı. 24 Eylül çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altın ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları bugün...