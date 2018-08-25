Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 25 Ağustos

Altın fiyatları yükseliş eğilimine devam ediyor. 17 Ağustos Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 4,5 primle 229,5 liradan tamamladı. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos altın fiyatları bugün