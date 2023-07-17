Son Gün dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? TRT 1 dizisi Son Gün oyuncuları kimler?

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Yaz dönemi ile birlikte yeni diziler de yayın hayatına başladı. TRT 1'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Son Gün, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...