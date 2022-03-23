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Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor?

Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın başrolünde yer aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinin ömrü kısa oldu. Dizi severler "Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? sorularına yanıt aradı. İşte, Son Nefesime Kadar dizisi final tarihi...

  • 01
    Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?

    Polisiye ve dram türündeki Son Nefesime kadar dizisinin final yapacağı iddiaları gündemde yer alırken " FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?" sorusuna yanıt arandı. Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi ünlü isimleri aynı projede toplayan dizi final yapıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi'nin oturduğu Son Nefesime Kadar dizisi final tarihi ne, neden bitiyor soruları en çok araştırılanlar yer aldı. 
  • 02
    Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?

    SON NEFESİME KADAR BİTİYOR MU?

    Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın başrolünü paylaştığı FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Son Nefesime Kadar ekranlara veda ediyor.
  • 03
    Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?

    SON NEFESİME KADAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Son Nefesime Kadar dizisi 23 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 5. bölümüyle final yapıyor.

     
  • 04
    Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?

    SON NEFESİME KADAR DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

    Son Nefesime Kadar dizisinin reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamadığı için erken final kararı aldığı iddia ediliyor.
  • 05
    Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?

    SON NEFESİME KADAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

    Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması Happy Valley televizyon dizisi uyarlandı.

     
  • 06
    Son Nefesime Kadar bitiyor mu, neden final yapıyor? FOX TV Son Nefesime Kadar dizisi neden bitiyor?

    SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI

    Nurgül Yeşilçay

    Emre Kınay

    Ertan Saban

    Begüm Birgören

    Rojda Demirer

    Baran Bölükbaşı

    İpek Filiz Yazıcı

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