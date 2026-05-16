Songül Öden: Annem hastanelik oldu

"O DÖNEM BENİM İÇİN ÇOK HÜZÜNLÜYDÜ"

Öden, sözlerini şöyle sürdürdü: Üniversite yıllarımın ilk iki senesi çok zor geçti. Okul bittikten sonra eve çok geç gidiyordum. O zamanlar her yerde baca gibi sigara içiliyordu. Annem benim sigara içtiğime ve batakhaneye düştüğüme inanıyordu. "Üniversiteye başladı ve bu kız batakhaneye düştü, kızı kaybettik" diye bana çok yüklendi. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o dönem benim için çok hüzünlüydü.