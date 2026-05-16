Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Songül Öden: Annem hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Songül Öden: Annem hastanelik oldu

        Songül Öden, 2005 yılında yayınlanan 'Gümüş' dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile olan öpüşme sahneleri yüzünden, annesinin defalarca hastaneye kaldırıldığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2005 yılında yayınlanan 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alan Songül Öden, katıldığı bir programda kariyerinin ilk dönemlerini ve dizideki süreci anlattı.

        2

        "CANIMI OKUDU"

        "Anneniz oyuncu olmanıza karşı çıkmadı mı?" sorusuna oyuncu, "Canımı okudu. Annem hiç istemedi, benim avukat olmamı istiyordu. İyi ki avukat olmamışım. Mesela bana en uzak mesleği sorsanız, hiçbir şekilde yapamayacağım işlerin birinci sırasına avukatlığı koyarım. Asla yapamam" yanıtını verdi.

        3

        "O DÖNEM BENİM İÇİN ÇOK HÜZÜNLÜYDÜ"

        Öden, sözlerini şöyle sürdürdü: Üniversite yıllarımın ilk iki senesi çok zor geçti. Okul bittikten sonra eve çok geç gidiyordum. O zamanlar her yerde baca gibi sigara içiliyordu. Annem benim sigara içtiğime ve batakhaneye düştüğüme inanıyordu. "Üniversiteye başladı ve bu kız batakhaneye düştü, kızı kaybettik" diye bana çok yüklendi. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o dönem benim için çok hüzünlüydü.

        4

        "TRT'DE SPİKER OLACAĞIM DİYE KANDIRDIM"

        Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Öden, annesini ilk etapta farklı bir meslekle ikna ettiğini anlattı. 47 yaşındaki oyuncu, "Ben onu TRT'de spiker olacağım diye kandırdım. Daha akıllı uslu, sürekli döpiyes giyilen, gidiş geliş saati belli bir iş... 'Haber okuyacağım' diyerek onu ikna ettim" dedi.

        5

        "ANNEM HASTANEYE KALDIRILDI"

        'Gümüş' dizisindeki öpüşme sahneleri yüzünden annesinin zor günler geçirdiğini itiraf eden Öden, "Gümüş'teki ilk öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı. Yani çok zorluydu benim için, 'Nasıl olabilir bu?' filan diye tepki gösteriyordu. Ama şu anda yaptığım şeyin farkında ve benimle çok gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

        6

        "İNSANLAR GERÇEKTEN ÇOK ACIMASIZ" DEMİŞTİ

        Öte yandan Songül Öden, daha önce yaptığı açıklamada dizide birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ nedeniyle aldığı eleştirilerin kendisini derinden etkilediğini de anlatmıştı. Öden, "Karşımda Kıvanç ile oynuyordum, dünya yakışıklısı bir adam... O zamanlar eleştiriyi de bilmiyorum, 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı. Yeni mezun olmuştum, küçüktüm ve çok üzülüyordum. İnsanlar gerçekten çok acımasız" demişti.

        7

        2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden, evliliğinden kısa bir süre sonra anne olacağı duyurmuştu. 27 Ocak 2024'te ilk kez anne olma mutluluğunu yaşayan Öden, eşiyle birlikte kızları Sone Larin'i kucağına almıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, HT Magazin

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de bıçaklanarak hayatını kaybeden çocuğun ağabeyi konuştu: "Ölümcül yerlerine 17 bıçak darbesi vuruyor"

        İstanbul Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in abisi Muhammed Demirel konuştu. Olayı anlatan acılı ağabey Muhammed Demirel, "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim ben sigara içmiyorum demiş. Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da ark...
        #songül öden
        #kıvanç tatlıtuğ
        #gümüş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu