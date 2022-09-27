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'Songül tehlikede mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oluyor

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Songül’ün takip edildiği ve karşısına çıkan adamlarla kavga ettiği heyecan dolu tanıtımda “Songül tehlikede mi?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor

'Songül tehlikede mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oluyor
'Songül' tehlikede mi?
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Songül’ün takip edildiği ve karşısına çıkan adamlarla kavga ettiği heyecan dolu tanıtımda “Songül tehlikede mi?” sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Gizem ve annesinin, Rıza’nın evine yerleşmesi dikkat çekerken Sadi ile Songül’ün yakınlaştığı anlar yeni bölüme ilgiyi artırıyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Sünnet düğününde herkes eğlenirken Sadi bir anda ortadan kayboldu. Çatıdaki Kırdarların adamını ortadan kaldıran Sadi, daha sonra olan biteni Songül’le paylaştı. Sadi’nin olayı çözme şekli Songül’ün içine dert oldu. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrayınca Sadi ile Mert’i konuşurken gördü. Ama ikili arasındaki konuşmaya kulak misafiri olunca Derya’nın söyledikleri Sadi’yi zor durumda bıraktı. Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girdi. Rıza kızına çok düşkün bir babaydı. Gizem, annesine yardım etmek için Rıza’nın evine geldi. O sırada Rıza’yı evin şoförü zanneden Gizem, Rıza’nın kim olduğunu öğrenince büyük bir mahcubiyet yaşadı. Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başladı. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede aldı ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verildi. Osman’ın Songül’e karşı şüpheli yaklaşımı Songül’ü bir hayli rahatsız etti. Kırdarlar ve Osman Baba birlikte hareket etmeye başladı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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