Sonic Boom Zorlu PSM'de



Katmanlı minimal sesleri, elektronik dokunuşlarla caz müziğinde harmanlayarak alternatif dans müziğine yeni bir boyut katan Sonic Boom, yepyeni şarkısı ‘Got It’ ve ‘Ninja’, ‘Please’ gibi sevilen diğer şarkılarıyla 1 Aralık akşamı saat 21.00’da Zorlu PSM %100 Studio’da sevenlerine müzikal bir ziyafet yaşatacak.

Günümüz caz sahnesinin dört başarılı isminin birleşerek kurduğu Sonic Boom, vokalde Elif Çağlar, tuşlularda Çağrı Sertel, basta Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem olmak üzere 2019 yılında kurularak 2020 yılında dinleyicisiyle buluştu. R&B, hip-hop ve elektronik müzik hitlerini bestelemenin yanı sıra bu bestelerin özgün tarzlarındaki yorumlarına sahnelerinde yer veren grup, 28 Ekim’de enerji dolu yeni teklileri ‘Got It’i yayınladı.