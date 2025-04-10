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        Haberler Gündem "Sonik patlama sesi" korkuttu

        "Sonik patlama sesi" korkuttu

        Amasya'nın Taşova ilçesinde duyulan yüksek şiddetli patlama sesi, ilçe sakinleri arasında kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Olayın ardından hızla harekete geçen güvenlik güçleri, sesin kaynağını belirlemek için kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda patlama sesinin muhtemel nedeni netleşti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:51
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        "Sonik patlama sesi" korkuttu
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        İHA'nın haberine göre; Taşova Kaymakamlığı olaya ilişkin, "F16'ların ilçemiz hava sahasında olduğu tespit edildiğinden, bu uçuşlar sırasında ses bariyerinin aşılmasıyla oluşabilen sonik patlama sesi olabileceği değerlendirilmiştir" açıklaması yaptı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün saat 11.15'te ilçemizde meydana gelen patlama sesinin kaynağına ilişkin Güvenlik Güçlerimizin saha taraması ivedi şekilde titizlikle yapılmıştır. Patlama sesinin geldiği vakitte Merzifon 5. Ana Jet Üssünde eğitim sırasında olan F16'ların ilçemiz hava sahasında olduğu tespit edildiğinden, bu uçuşlar sırasında ses bariyerinin aşılmasıyla oluşabilen sonik patlama sesi olabileceği değerlendirilmiştir. Bu süre zarfında gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz olayla alakalı olarak ihbar alınmamıştır."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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