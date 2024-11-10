Sony 65 milyon PS5 sattığını açıkladı

Sony, PlayStation 5 Pro'nun piyasaya sürülmesinin hemen ardından, 2024 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 65.5 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Konsol satışları geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon adet düşmüş ve 2024 toplamında 2 milyon adet azalmış olsa da, oyun satışlarının 77.7 milyon adetle %14.9 artması bu düşüşü fazlasıyla telafi etti. Sony'nin aylık aktif PlayStation Network kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yılki büyük fiyat artışına rağmen 116 milyon seviyesinde kaldı.

OYUN SATIŞLARININ ETKİSİ

Bu sonuçlar neticesinde, Sony'nin gelirleri %9 arttı ve işletme karı %73 gibi çarpıcı bir artışla 445.1 milyar yen (2.91 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Şirket, yeni ve daha pahalı (muhtemelen daha kârlı) bir konsolun Noel dönemi için hazır olması nedeniyle yılın geri kalanı için gelir tahminlerini biraz artırdı.