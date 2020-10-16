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Sony PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkıyor. PS5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı ise 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Sony PlayStation 5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu - Haberler
İşte PS5’in Türkiye fiyatı!
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HABERTURK.COM

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in (PS5) Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. PlayStation Türkiye ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation 5 Türkiye’de 19 Kasım’da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak.

Yapılan duyuruya göre PS5’in Türkiye için tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 8 bin 299 TL olacak.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı duyuru şöyle:

Sony'nin PS5 modelinin iki versiyonu bulunuyor: Bunlardan ilki blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model.

3'LÜ VERGİ İLE GELDİ

Diğer bir ifadeyle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzree iki farklı model seçeneği var. Türkiye için duyurulan 8 bin 299 TL'lik fiyat ise standart PlayStation 5 fiyatı.

Türkiye için açıklanan bu fiyatın içinde yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 50’lik gümrük vergisinin de bulunduğunu belirtelim.

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