Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i (PS5) bekleyenlere kötü haber bu sabah geldi. Türkiye’de oyun konsollarına 18 Nisan tarihinde getirilen ve 30 Eylül’den sonra indirilmesi planlanan ek ithalat vergisi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2955 sayılı kararla yıl sonuna kadar uzatıldı.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 9504.50.00.00.00 olan video oyun konsolları (PlayStation, Xbox…) için 18 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilave yüzde 50 oranında uygulanmaya başlanan gümrük vergisi 1 Ekim'de yüzde 20'ye inecekti. Fakat bugün yayınlanan kararla oyun konsollarında yüzde 50'lik ithalat vergisi alınması uygulamasına en az yıl sonuna (31/12/2020) dek devam edecek.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu kararın konsol pazarında en çok Sony’yi etkilemesi bekleniyor. Bilindiği üzere Sony, PlayStation 5’i Kasım ayında satışa çıkarmayı planlıyor. Diğer bir deyişle bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar öncesi yüzde 20’lik ithalat vergisine tabi olacak olan PS5’ten yeni düzenleme kapsamında yüzde 50’lik ek vergi alınacak.

Sony, geçen hafta yaptığı duyuru ile PS5’i 12 Kasım’da 7 ülkede, 19 Kasım’da da diğer pazarlarda satışa sunacağını açıklamıştı. PlayStation Türkiye birimi de bu gelişmeyi, “Kasım’da görüşürüz #PlayStation5” mesajı ile duyurmuştu.

PS5'İ NASIL ETKİLEYECEK?

Peki Türkiye’de bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, PS5’in Türkiye fiyatını nasıl etkileyecek?

Her ne kadar Türkiye satış fiyatları henüz resmi olarak açıklanmasa da Sony, yurtdışında PS5’in disksiz sürümünün (Digital Edition) 399 dolar, diskli sürümünün ise 499 dolar olacağını belirtmişti.

Mevcut durumda, Türkiye’de satışa sunulan oyun konsollarından yüzde 20 ÖTV ve 18 KDV alınıyor. 18 Nisan’dan itibaren de bu kalemlere yüzde 50’lik ek ithalat vergisi eklenmiş durumda. 19 Kasım’da Türkiye’ye gelmesi beklenen PS5’ten de yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18’lik KDV’ye ek olarak yüzde 50’lik gümrük vergisi alınacak.

Oyun konsollarında ithalat bedeli üzerinden alınan vergileri hesapladığımızda, yüzde 20’lik gümrük vergisi ile yüzde 50’lik gümrük vergisi uygulaması arasındaki farkın yansıması şu şekilde gerçekleşiyor:

% 20 VEYA % 50'LİK VERGİ TOPLAM MALİYETE NASILÖ YANSIYOR?

Fiyat (İthalat Bedeli, TL) 2500 3000 3500 4000 Gümrük Vergisi (%50) 1250 1500 1750 2000 ÖTV (%20) 750 900 1050 1200 KDV (%18) 810 972 1134 1296 Toplam 5310 6372 7434 8496 Fiyat (İthalat Bedeli, TL) 2500 3000 3500 4000 Gümrük Vergisi (%20) 500 600 700 800 ÖTV (%20) 600 720 840 960 KDV (%18) 648 778 907 1037 Toplam 4248 5098 5947 6797 FARK 1062 1274 1487 1699



ŞİMDİDEN 1000-1500 TL'LİK FARK

Bu tablolara göre PS5’in yüzde 20 yerine yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulması, Sony’nin yeni nesil oyun konsolunun Türkiye’deki perakende satış fiyatını da en az 1000 TL yükseltecek. Üst modeller için ise bu fark 1500 TL'leri bulacak.

Oyun konsolu ithal eden şirketlerin ilave gümrük vergisini fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıttıkları düşünüldüğünde, 1 Ekim’den itibaren sadece yeni çıkacak konsolların değil, mevcut oyun konsolları fiyatlarında da bir artış yaşanması beklenebilir.