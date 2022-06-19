'Sopalı pazarlık' gitti 'kol kıran' gelenek geri geldi 0:00 / 0:00

İHA

Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Pandemi nedeniyle sopalı pazarlıkların görüldüğü kurban satış alanlarında iki yıl sonra satıcı ile alıcılar maskesiz ve mesafesiz el sıkışarak pazarlık yapıyor. İstanbul'da kurbanlık alanlar kurulmaya başladı, birçok vatandaş şimdiden kurbanını aldı.

İstanbul'da birçok ilçede yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Bir taraftan çadırlar kurulurken diğer taraftan kesim alanları düzenleniyor. İstanbul Arnavutköy'de bulunan kurban kesim ve satış alanında ise vatandaşlar kurbanlarını seçmek için gelmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kurban satışı yapılırken el sıkışarak pazarlık yasaklanmıştı. İki yıl boyunca devam eden tedbirlerin ardından bu yıl ilk kez kurban satıcıları ile vatandaşlar kurbanlık alışverişlerinde geleneksel tokalaşma dönemine geri döndü.

FİYATLAR NE KADAR?

Pazar alanında bu yıl büyükbaş hayvanların satış fiyatı 27 bin TL'den başlayıp, 95 bin TL'ye kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise ortalama 2 bin 500 TL'den başlayıp, 5 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Kurban satıcıları bu yıl fiyatların geçen yılan oranlar 3 katına kadar çıktığını ifade ediyor.

'YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKTI'

Kurban satışı için hazırlıklarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Sütçü Yusuf Kurban Kesim ve Satış Alanı İşletme Direktörü Kerem Yetimoğlu, "Kurban Bayramı'na yaklaştıkça yoğunluğumuz giderek arttı. Büyükbaş hayvanlarımız 27 bin Türk Lirası'ndan satışa başlanıyor, 95 bin Türk Lirası'na kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlarımızda ise ortalama 2 bin 500 Türk Lirası başlıyor, 5 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor. Hisseli paketlerimiz var ortalama 4, 5 ve 6 bin Türk Lirası olmak üzere. Kurban fiyatları yaklaşık 3 katı fiyatına çıktı. Geçen yıl 10 bin TL den başlayan büyükbaş hayvanlarımız bu yıl 27 bin TL'den başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda ise yaklaşık 2 katı bir artış var. Bin TL'den başlıyorken küçükbaş kurbanlık hayvanlarının fiyatı bu yıl 2 bin TL'ye satılıyor" dedi.

'EL SIKIŞMALAR GERİ GELDİ'

Şu ana kadar 250 büyükbaş kurban hayvanı satıldığını ifade eden Kerem Yetimoğlu, "200 adet büyükbaş hayvanımız kaldı satılmayı bekleyen. Sanırım 2 hafta kala kurbanlıklarımızın hepsini satacağız. Pandemiden sonra el sıkışmalar geri geldi. Aradığımız görüntüler bunlardı. Tatbiki yine sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Geçen seneye oranlar satışlarımızda yüzde kırklık bir düşüş var. Çünkü maliyetler arttığı için bunlarda fiyatlara yansıyor" diye konuştu.