Sophia Loren hastaneye kaldırıldı
Beyaz perdenin efsanevi yıldızlarından Sophia Loren, acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı
Ünlü sinema yıldızı Sophia Loren'den hayranlarını üzen haber geldi. İsviçre'deki evinde düşmesi sonrasında biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunda çok sayıda kırık oluşan İtalyan oyuncu, acilen hastaneye kaldırıldı.
20 Eylül'de 89 yaşına giren efsanevi İtalyan oyuncu Sophia Loren'in evinin banyosunda düştüğü, kalçasında bazı kırıkların oluştuğu ve uyluk kemiğinde ameliyat gerektiren ciddi bir kırık olduğu öğrenildi.
Sophia Loren'e yakın kaynaklar, usta oyuncunun ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Loren'in oğulları Carlo ve Edoardo'nun hastanede oyuncunun yanında olduğu da gelen bilgiler arasında.
Sophia Loren, en son yönetmen oğlu Edoardo'nun 'The Life Ahead' filminde rol almıştı.
Sophia Loren, 26 Eylül'de İtalya'nın Bari kentinde yeni bir restoran açmayı planlıyordu. Bu, onun adını taşıyan dördüncü restoran olacaktı. Oyuncunun aynı zamanda şehirden fahri vatandaşlık alması da planlanmıştı ancak düşüp yaralanması, yakın gelecekteki tüm planların iptal edilmesine neden oldu.
Sophia Loren, en son 80'inci Venedik Film Festivali kapsamında 2 Eylül'de düzenlenen bir defilede kameraların karşısına çıkmıştı.
Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Avalon