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Sophia Loren, 26 Eylül'de İtalya'nın Bari kentinde yeni bir restoran açmayı planlıyordu. Bu, onun adını taşıyan dördüncü restoran olacaktı. Oyuncunun aynı zamanda şehirden fahri vatandaşlık alması da planlanmıştı ancak düşüp yaralanması, yakın gelecekteki tüm planların iptal edilmesine neden oldu.