Şoray Uzun: Para hırsınız batsın

78 vatandaşımızı kaybettiğimiz Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketi sonrasında yangın söndürme teçhizatlarına olan talep artış göstermesi bazı fırsatçıları da harekete geçirdi.

Oyuncu Şoray Uzun, 19 Ocak'ta 414 TL olan bir yangın tüpünün fiyatının, 21 Ocak'ta 735 TL'ye yükseltilmesine tepki gösterdi.

"SİZİN KÂRINIZ BATSIN"

Şoray Uzun; "Bu gerçek değildir diye düşündüm, gerçekmiş. Sizin kârınız batsın. Para hırsınız batsın" sözleriyle sitem etti.