Sörloth, Trabzon’a koşuyor!

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Trabzon’da gündem Sörloth. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; bordo-mavililer, BrunoPeres, Gervinho, Koita ve Hamsik transferleri ile şampiyonluk için oluşturacağı kadro için transfere hızlı girerken, bu isimlerin yanına mutlaka eski golcüsü Alexander Sörloth’u katmak istiyor. Leipzig’in 23 milyon euroya golcü Andre Silva’yı kadrosuna katması, Sörloth’un takımda kalma ihtimali bitirdi.

TRABZONSPOR GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da “Sörloth buyursun gelsin” diyerek isteğini belirtmesi ile transferi çok isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu şartları iyice zorluyor. Sörloth’un 2.7 milyon euro'luk net maaşı sponsor desteği ile karşılanacak. Başkan Ağaoğlu’nun Sörloth ile dün bir kez daha görüşerek, “Trabzon seni bekliyor. Yeniden kral olarak Avrupa’ya güçlü dönersin” dediği, golcü oyuncunun da artık geri dönüşe iyice sıcak baktığı belirtildi. Sörloth’un Trabzon’a dönüşünü ailesinin de çok istemesi transferde bordo-mavili takımın elini güçlendirirken, bu hafta içi transferde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Alman basını iddiası ise müjde gibi, 4 Temmuz’da Sörloth hocası ile görüşür bağları koparır. Sörloth, Çarşamba veya en geç Cuma Trabzon imza atar.