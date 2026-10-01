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        Haberler Bilgi Sosyal Destek ödemelerinde Ocak zammı için yeni hesap: 2027 Ocak 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

        Sosyal Destek ödemelerinde Ocak zammı için yeni hesap: 2027 Ocak 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

        Ocak 2027 zammı öncesinde 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşı alanların yeni dönemde alacağı ödemeler için hesaplamalar başladı. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda sosyal destek ödemelerine yapılabilecek artışlar üzerinden farklı tutarlar hesaplanırken, kesin rakamların belirlenmesinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri belirleyici olacak. İşte, Ocak 2027 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı zammında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        65 yaş aylığı ve dul yetim maaşı 2027 Ocak zammıyla birlikte yeniden hesaplanacak. Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalarda 65 yaş aylığının 7 bin 765 TL ile 7 bin 891 TL arasında yükselmesi beklenirken, dul ve yetim aylıkları hak sahiplerinin hisse oranına göre değişecek. Sosyal destek ödemelerindeki artış için önemli gösterge olan Eylül ayı enflasyon verisi 5 Ekim’de TÜİK tarafından açıklanacak. Ocak 2027 65 yaş aylığı ve dul yetim maaşı zammına ilişkin hesaplamalar da bu verinin ardından güncellenecek. İşte, Sosyal Destek ödemelerinde Ocak zammı hesaplamaları…

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        65 YAŞ AYLIĞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

        65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncelleniyor. 2026 Temmuz döneminde 7.257,36 TL olarak uygulanan yaşlı aylığı için Ocak 2027 öncesinde farklı enflasyon senaryolarına göre hesaplamalar yapılıyor.

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        Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 65 yaş aylığının yaklaşık 7.765 TL olması bekleniyor. Daha yüksek enflasyon senaryolarında ise tutarın 7.891 TL seviyesine yaklaşabileceği hesaplanıyor.

        Bu rakamlar mevcut tahminler üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin 65 yaş aylığı tutarı, yıl sonu verileri ve buna bağlı olarak oluşacak memur maaş katsayısının belirlenmesiyle netleşecek.

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        OCAK 2027 ZAMMI İÇİN ENFLASYON HESABI NASIL YAPILIYOR?

        Ocak ayında uygulanacak zam oranının belirlenmesinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileri önem taşıyor. Yıl sonu enflasyonuna yönelik farklı tahminler üzerinden memur ve memur emeklilerinin zam oranı için çeşitli senaryolar oluşturuluyor.

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        Yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininde 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi ve memurlar açısından yaklaşık yüzde 7'lik toplam zam oluşması bekleniyor. Piyasa beklentisinin yüzde 10,06 seviyesindeki 6 aylık enflasyona işaret ettiği senaryoda ise toplam artış yaklaşık yüzde 8,01 olarak hesaplanıyor.

        Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,32 seviyesine ulaşması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 10,67 olması ve toplam zam oranının yaklaşık yüzde 8,60'a çıkması öngörülüyor.

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        DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

        Dul ve yetim maaşlarında ödenecek tutar, vefat eden sigortalının statüsünün yanı sıra hak sahibinin aylık bağlanma oranına göre değişiyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında bağlanan dul ve yetim aylıkları kök aylık üzerinden yapılan artışla hesaplanırken, memur statüsündeki aylıklarda memur maaş katsayısı dikkate alınıyor.

        Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan örnek hesaplamalarda, yeni tutarın yükselmesiyle dul ve yetim aylıklarında da hisse oranına göre değişiklik yaşanması bekleniyor.

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        Hisse oranlarına göre örnek hesaplama şöyle:

        Yüzde 75 hisse: 19.441 TL - 19.754 TL

        Yüzde 50 hisse: 12.961 TL - 13.169 TL

        Yüzde 25 hisse: 6.480 TL - 6.585 TL

        Bu tutarlar zam senaryolarına göre yapılan hesaplamalardır. Ocak 2027 döneminde kesinleşecek aylıklar, ilgili zam oranı ve hak sahibinin kendi aylık hesabı üzerinden belirlenecek.

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        ENGELLİ AYLIĞI VE EVDE BAKIM YARDIMI DA ARTACAK

        Ocak 2027 zam hesabında 65 yaş aylığının yanı sıra memur maaş katsayısına bağlı sosyal destek ödemeleri de gündemde bulunuyor. 2026 Temmuz döneminde evde bakım yardımı 15.755,12 TL'ye, yüzde 40-69 oranında engelli aylığı yaklaşık 5.793 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise yaklaşık 8.689 TL'ye yükseltilmişti.

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        Mevcut tahminlere göre yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon senaryosunda evde bakım yardımının yaklaşık 16.858 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 6.198 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 9.298 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor. Kesin zam oranı ise 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

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