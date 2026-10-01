Sosyal Destek ödemelerinde Ocak zammı için yeni hesap: 2027 Ocak 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

DUL VE YETİM MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarında ödenecek tutar, vefat eden sigortalının statüsünün yanı sıra hak sahibinin aylık bağlanma oranına göre değişiyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında bağlanan dul ve yetim aylıkları kök aylık üzerinden yapılan artışla hesaplanırken, memur statüsündeki aylıklarda memur maaş katsayısı dikkate alınıyor.

Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan örnek hesaplamalarda, yeni tutarın yükselmesiyle dul ve yetim aylıklarında da hisse oranına göre değişiklik yaşanması bekleniyor.