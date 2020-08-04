Sosyal fobi; kişilerin toplum içerisinde bulunduğunda insanlara karşı çekingen olma, konuşmada sıkıntı yaşama, gözlerini kaçırma, yeni insanlarla tanışmaya korkma şeklinde kendini gösteren bir ankisiyete bozukluğudur. Genellikle küçüklüğünde; aşırı disiplinli, baskıcı, değersiz hissettiren davranışlar ve şiddet yaşayan çocukların; yaşı ilerlediği zamanlarda sosyal fobinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Sosyal fobisi bulunan kişiler diğer insanların onları hor göreceğini, yargılayacağını, komik duruma düşüreceğini düşünerek zor zamanlar yaşayabilmektedirler. Bu durum kişinin ailesinde gördüğü davranışların beyninde yer etmesi sonucu oluşmaktadır. Bazen kişi bu tarz durumlardan korktuğu için kendine bir dünya yaratarak, tek başına yaşamak ister. Bu fobiyle kişinin tek başına başa çıkması oldukça zordur.

Sadece sosyal fobi sırasında görülen çarpıntı, nefes alamama gibi fiziksel etkiler ile başa çıkabilmektedirler. Bunun yanında görülen psikolojik etkenlerde bir farklılık oluşturamazlar. Ancak bir doktor ile görüşülerek, yapılan tespitler sonucu düzelmesi sağlanabilmektedir.

Sosyal fobisi olanlar;

Sohbet başlatma,

Yeni insanlarla tanışma,

Konuşma,

Topluluk karşısında konuşma,

Göz göze gelme,

Kendini ifade edememe gibi durumlar yaşayabilmektedirler.

Sosyal fobi tedavisi; ilaç ve psikoterapi yöntemleri ile düzeltilebilmektedir. İlaç tedavisinden verilen ilaçlar yeterli olduğu takdirde kişinin sosyal fobisi tamamen ortadan kalkmaktadır. Fakat ilaçların yeterli olmadığı durumlarda; psikoterapi ile ‘bilişsel- davranışçı’ yöntem ile hastanın korkuları ve bunun altında yatan nedenler çözülerek tedavi edilmektedir.