Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

Sezon finali bölümünün yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları; "Devin şimdi gerçek bir Soykan oldu", "Oyunculuklar çok başarılı", "Şimdi diğer sezonu nasıl bekleyeceğiz?, "Aksiyon dolu bir sezon finaliydi" gibi yorumlar yapıldı.