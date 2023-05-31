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Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Aile dizisi 30 Mayıs akşamı sezon finali bölümüyle seyircisine heyecan dolu anlar yaşattı. Dizide Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterinin, Nejat İşler'in hayat verdiği Cihan karakterini vurması, sosyal medyada olay oldu.

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  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin sezon finali 30 Mayıs Salı akşamı yayınlandı. Bölümde yaşananlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.
  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    Salı günleri reytinglerde rekor kıran Aile dizisi sezon finali bölümüyle çok konuşuldu. Nejat İşler, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'lı aksiyon dolu sahneler izleyenler tarafından çok beğenildi.
  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Aslan, Devin’in hamile olduğunu öğreniyor ve büyük bir mutluluk yaşıyor. Aslan, Devin ve doğacak çocuğuyla ilgili geleceğe dair umut dolu planlar yapıyor. 
  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    Aslan'ın ve Devin'in yaşadığı mutlu anlara Cihan ve Aslan’ın büyük kavgası gölge düşürüyor. Çiftlik evinde karşı karşıya gelen Aslan ve Cihan ortalığı savaş alanına çevirirken, Cihan’ın Aslan’a silah doğrulttuğu an nefesler tutuluyor. 
  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı dizinin sezon finalinde yaşanan kavga sırasında Cihan, Aslan'ı vurdu. Daha sonra Devin, Cihan'ı vurarak kocasının intikamını aldı.
  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    Sezon finali bölümünün yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları; "Devin şimdi gerçek bir Soykan oldu", "Oyunculuklar çok başarılı", "Şimdi diğer sezonu nasıl bekleyeceğiz?, "Aksiyon dolu bir sezon finaliydi" gibi yorumlar yapıldı.
  • Sosyal medya Aile dizisinin sezon finaliyle yıkıldı! "Devin gerçek bir Soykan oldu"

    AİLE DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

    Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer gibi oyuncuların yer aldığı Aile dizisinin yeni sezonunun Eylül ayında geleceği tahmin ediliyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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