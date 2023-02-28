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Sosyal medya bu binaları tartışıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından Türkiye'deki mevcut binaların güvenilirliği ve jeolojik yapı tartışılırken, özellikle çarpık kentleşme bölgelerinde yer alan bazı evler ise sosyal medyanın gündeminde yer almayı sürdürüyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'da da hissedilen sarsıntılar sonrasında 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Yaşanan felaketin ardından beklenen İstanbul depremi, Türkiye'nin mevcut konut stoku ve jeolojik yapısı tartışılırken, özellikle çarpık kentleşme bölgelerinde yer alan bazı evler ise sosyal medyanın gündeminde yer almayı sürdürüyor.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Eleştirilere konu olan son bina ise Zonguldak'ta. İHA'nın haberine göre; Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaptığı 24 katlı binayla hakkında sosyal medyada eleştiriler yapılan müteahhit Şahin Yalçın, "Her türlü bilim ve tekniği kullanarak binamızı yaptık. Kendi yaptığım binada oturuyorum. Hangi müteahhit yaptığı binada ikamet eder. Klavye delikanlıları oturduğu yerden konuşuyor" diyerek tepki gösterdi.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    "YIKILMA İHTİMALİ YOK"

    Yalçın, "Burada 265 ton 32'lik demir var. En önemlisi aşağıda boşluk var mı yok mu diye jeoradar uygulaması yapıldı. Genelde hiç yapılmaz. Ama biz zeminde boşluk olup olmadığını jeoradar uygulaması yaptırdık. Jeoloji ve geotekniğin haricinde bu uygulamayı yaptık. Ona göre inşaatımızı komple tümüyle perde beton, perde kolonlar olarak yaptık. 2,5 ila 6 metre boyunda perde kolon sistemiyle çıkmıştır bina. Bu binaların yıkılma ihtimali yok" dedi.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    İlk tartışma konusu olan binalardan biri de İstanbul Çekmeköy’deki Savaş Apartmanı’ydı. Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartman, sosyal medyada çok konuşuldu.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    "İSKANI ALINDI"

    DHA'nın haberine göre; Binanın müteahhidi Eser Karataş, "Binamız sosyal medyaya düşmüş, Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm. Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı" dedi.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Karataş ayrıca, "Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    GENİŞLİĞİ İKİ METRE!

    Sosyal medyada konuşulan başka bir yapı ise İzmit'te. Bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan sekiz katlı bina, mimarisiyle görenleri şaşırttı. DHA'nın detaylarına göre; Biri üç, diğeri iki katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    İki metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor. İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI: BİNA YIKILACAK

    Sosyal medyaya düşen başka bir görüntü İstanbul Bağcılar'dan geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Habertürk'ten Kübra Par'a yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 45 gün önce riskli yap tespiti yaptırdık ve riskli raporu da çıktı. Binayı tamamen boşalttırdık ve yıkımı için yasal sürenin dolmasını bekliyoruz. Az kaldı. Ayrıca meselenin ilçemiz ve İstanbul'a indirgenemeyeceğini iyi bilen, yüksek lisansını deprem üzerine yapmış inşaat mühendisi olan bir belediye başkanı olarak göreve geldiğim 10 ay içinde ilçemizin yapısal dönüşümü adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunları da ilerleyen aylarda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    En ilginç yapılardan biri de Bursa'da altından yol geçen bu apartman. Sosyal medyaki kullanıcılar apartmanın girişinin nerede olduğunu merak etti.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki iki binanın görüntüsü de Twitter kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen bu yapı da görenleri şaşırttı.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Son olarak ise yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bu bina gündem oldu.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan ve iki sokağın kesişme noktasında bulunan bu apartman da sosyal medyada dikkat çeken yapılardan biri.
  • Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi

    Sosyal medyada paylaşılan başka bir karede ise, iki binanın arasına 'sıkışmış' görüntüsü veren bu ev vardı.

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