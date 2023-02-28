Sosyal medya bu binaları tartışıyor

"YIKILMA İHTİMALİ YOK"



Yalçın, "Burada 265 ton 32'lik demir var. En önemlisi aşağıda boşluk var mı yok mu diye jeoradar uygulaması yapıldı. Genelde hiç yapılmaz. Ama biz zeminde boşluk olup olmadığını jeoradar uygulaması yaptırdık. Jeoloji ve geotekniğin haricinde bu uygulamayı yaptık. Ona göre inşaatımızı komple tümüyle perde beton, perde kolonlar olarak yaptık. 2,5 ila 6 metre boyunda perde kolon sistemiyle çıkmıştır bina. Bu binaların yıkılma ihtimali yok" dedi.