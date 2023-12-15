Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün işyeri kurşunlandı Sosyal medya fenomenlerine yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada boy gösteren isimlerden biri olan Çağla Öz motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirten bir video paylaştı. Öz'ün ağlayarak bu paylaşımları yapması üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti. Çalışma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

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