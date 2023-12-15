Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün işyeri kurşunlandı
Sosyal medya fenomenlerine yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada boy gösteren isimlerden biri olan Çağla Öz motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirten bir video paylaştı. Öz'ün ağlayarak bu paylaşımları yapması üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti. Çalışma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi
İstanbul'daki Maslak 1453'te yer alan dükkanı kurşunlanan fenomen Çağla Öz yaşadığı olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı ve gözyaşları içeresinde yaşadığı olayı anlattı.
GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Çağla Öz, gözyaşları içinde motosikletli bir kişinin yanına yaklaştığını ve ardından kurşun sıkmaya başladığını söyledi.
POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI
Paylaşımında kamera kayıtlarından kendisine bu saldırıyı yapan kişiyi bulacağını söyleyen Çağla Öz’ün iddiaları üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.