        Haberler Gündem Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

        Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

        Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamalarıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 19:07 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:44
        Sosyal medya fenomeni gözaltında
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medyada yayın yapan fenomen Mika Raun Can, hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Can’ı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.

        "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

        #Mika Raun Can
        #haberler
