Sosyal medyada “ambalajlı gıda” tartışması: Ulusal Süt Konseyi’nden tüketicilere uyarı

Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Nevzat Artık, yazılı açıklamasında, son dönemde süt ve süt ürünleriyle ambalajlı gıdalarda yer alan katkı maddelerine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Raflarda yer alan ürünlerdeki gıda etiketlerine yönelik paylaşımlara dikkati çeken Artık, "Son dönemde, market raflarında yer alan peynir gibi gıdaların etiketlerini odağına alan bazı sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliğine yol açtığını üzülerek görüyoruz" ifadesini kullandı.

Artık, söz konusu paylaşımların tüketicilerde gereksiz endişe uyandırdığını, mevzuata uygun şekilde kullanılan katkı maddelerinin "zararlı" ve "sağlıksız" gibi ithamlarla sunulmasının bilimsel gerçeklere tamamen aykırı olduğunu bildirdi.

Gıda güvenliğinin bilimsel veriler, risk analizleri ve mevzuat çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olduğunu vurgulayan Artık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda işletmelerinin 7 gün 24 saat denetlendiğini, uygunsuz ürünlerin kamuoyuna ifşa edildiği aktardı.

"AMBALAJLI ÜRÜNLER EN GÜVENİLİR ÜRÜN GRUPLARI ARASINDA YER ALIYOR"

Artık, ambalajlı süt ve süt ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi kapsamında denetim ve kayıt altında olduğu bilgisini vererek, "Bu ürünler, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Fabrikalar, ham maddeden son ürüne, oradan raflara kadar birçok aşamada izlenmekte numuneler alınıp analizler yapılmaktadır. Ambalajlı ürünler, bu yönleriyle gıda güvenliği açısından en şeffaf ve en güvenilir ürün grupları arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kullanılmasına izin verilen katkı maddelerinin rastgele seçilmediğini kaydeden Artık, hangi katkı maddesinin hangi üründe, hangi amaçla ve miktarda kullanılabileceğinin net biçimde tanımlandığını anlattı.

Artık, bilimsel literatürün bu konuda son derece net olduğuna işaret ederek, "Kodekste tanımlanan ve izin verilen sınırlar içinde kullanılan koruyucu, stabilizatör ve benzeri katkı maddeleri, tüketici sağlığı açısından risk oluşturmaz. Bu maddelerin güvenliği bir kez değil, periyodik olarak yeniden değerlendirilmektedir. Yeni bilimsel veriler ortaya çıktığında, mevzuat da buna göre güncellenmektedir" ifadelerini kullandı.