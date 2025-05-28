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        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki havuzda hijyenik olmayan koşullarda sebze yıkandığı iddiaları ile ilgili inceleme yapıldı. Geçmiş bir tarihe ait olduğu tespit edilen görüntüye ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:18
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        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
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        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana ili Yüreğir ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde köylü üreticilerimizin ortak kullandığı salatalık yıkama havuzunda hijyenik olmayan koşullarda yıkama yapıldığına dair görüntüler, 26 Mayıs 2025 tarihinde çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşılmıştır.

        "GÖRÜNTÜ GEÇMİŞ DÖNEME AİT"

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından 27 Mayıs 2025 tarihinde söz konusu yıkama alanında resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim sonucunda, ilgili alanda bakanlığımızca belirlenen hijyen esaslarına uyulduğu tespit edilmiş; sosyal medyada yer alan görüntülerin geçmiş bir tarihe ait olduğu ve görüntüyü paylaşan işçinin işletme tarafından işten çıkarıldığı bilgisi alınmıştır.

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        "ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI"

        Söz konusu işletme ile alakalı idari işlemler başlatılmış olup, görüntüde yer alan şahısla alakalı da adli ve idari işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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