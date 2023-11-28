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        Haberler Yaşam Sosyal medyada viral oldu! İşte peynir dolgulu Jalapeno turşusunun tarifi!

        Sosyal medyada viral oldu! İşte peynir dolgulu Jalapeno turşusunun tarifi!

        Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta birçok fenomen ismin denemesiyle birlikte viral olan peynir dolgulu Jalapeno turşusunun tarifi gündeme geldi. İşte peynir dolgulu Jalapeno turşusunun evde yapımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:24
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        Sarımsak etkili, sızma zeytinyağı lezzeti ve peynirle harmanlanmış jalapeno turşusu, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta viral haline geldi. Herkesin denemek için heyecanlandığı peynir dolgulu jalapeno turşu tarifini sizler için derledik.

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        PEYNİR DOLGULU JAPALENO TURŞUSU MALZEMELERİ NELER?

        Malzemeler

        500 gram jalapeno biberi

        150 gram lor peyniri ya da çökelek

        150 gram Ezine peyniri

        75 gram kaymak

        2 diş sarımsak

        Zeytinyağı

        Sirke

        Tuz

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        PEYNİR DOLGULU JAPALENO TURŞUSU NASIL YAPILIR?

        Bu turşuyu yaparken mutlaka eldiven kullanın. Eldivenleri taktıktan sonra biberleri güzelce yıkayın ve saplarını ayıklayarak içerisindeki tohumları temizleyin. Büyük bir kavanoza aldığınız biberlerin üzerine su sirke ve tuz ilave edip ağzını kapatın ve 2 hafta bekletin. 2 haftanın sonunda biberleri bir süzgece döküp suyunu süzün. Biberler turşu kıvamına geldikten sonra peynirleri ve kaymağı karıştırın. Hazırlanan iç dolguyu biberlerin içerisine doldurun ve ağızları yukarı bakacak şekilde kavanoza dizin. Rendelediğiniz sarımsakları biberlerin üzerine serpin. Kavanoz dolana kadar zeytinyağı ekleyin ve 1-2 gün beklettikten sonra tüketin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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