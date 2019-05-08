Fırında sosyete mantısı tarifi ile yepyeni bir mantı keşfedin. Tüm mantı türlerinde olduğu gibi sosyete mantısında da iç malzeme kıyma, maydanoz, soğandan oluşur. Bu malzemelere ek olarak mantının iç malzemesini tatlandırmak için salça kullanılır. Mantı seviyorsanız ya da misafirlerinize mantı yapmak istiyorsanız fazla zaman harcamadan pratik şekilde uygulayabileceğiniz sosyete mantısını denemenizi öneririz. İşte adı kadar tadıda sosyetik olan sosyete mantısı tarifi...

SOSYETE MANTISI TARİFİ

Malzemeler:

Yarım kilo yufka

250 gram kıyma,

1 soğan

6-7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı salça,

Karabiber, tuz

Üzeri için:

2 kase yoğurt yoğurt

3 diş sarımsak

Tuz

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 yemek kaşığı salça,

Pulbiber

Nasıl yapılır?

Sosyete mantısı tarifine iç harcı hazırlayarak başlıyoruz. Soğanları bir tavaya az sıvı yağ ile atın. Rengi dönmeden kıymayı ekleyip kavurun. Kıyma suyunu salacak ve geri çekecek. Geri çektiğinde pişmiş demektir. Bir tatlı kaşığı salça eklenir ve kokusu yayılana kadar kavrulmaya devam edilir. Son olarak tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alınır. Hazır yufkalar birbirinden ayrılarak masa ya da tezgahta açılır. Önce dört eşit parçaya kesilir. Sonra her bir parça 3'e bölünür ve diğer yufkada aynı şekilde kesilir. Yufkaların geniş kısmına, kıymalı harçtan konulur ve gevşek olamayan bir rulo şeklinde sarılır. Sonrasında etrafında dolandırılıp gül şekli verilir.

Tüm yufka ve malzeme bittiğinde yağlanan fırın tepsisine yan yana sosyete mantıları dizilir. 200 derecede ısıtılmış fırına atmadan önce üzerine zeytinyağı sürülür ve üzerileri kızarıncaya kadar pişirilir.

Mantı pişerken yoğurtlu sosu hazırlayabilirsiniz. Sarımsakları güzelce dövüp yoğurt ile buluşturun ve yoğurdu iyice çırpın. Diğer yandan ocağa terayağı ve sıvı yağı dökün, kızmaya başlarken önce pul biber ardından salçayı atın.

Pişen mantıları fırından çıkarın. Yemek kaşığı yardımı ile servis tabağna aldığınız mantının üzerine 1 kaşık yoğurt, yarım kaşık salçalı sos dökün. Afiyet olsun...