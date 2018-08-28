Söz 3. sezonuyla ekranlara dönüyor. 50'inci bölümüyle ekranlara ara veren Söz'ün sezon finali bölümünde Bahar ölmüştü. Yavuz ise öldü olarak gösterilmişti. Söz'ün yayınlanan yeni sezon fragmanında Yavuz'a başka bir görev verildiği görülüyor. Fakat görevin ne olduğu ise merak konusu. Peki, Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? Söz'ün yayın tarihi ne zaman? İşte Söz yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi...

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Star TV'de ekranlara gelen Söz dizisinin yeni sezonu Eylül'de başlayacak.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Söz dizisinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken, dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor.

Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Nil Günal, Ece Okay, İlayda Ildır,Yağmur Ün,Timur Acar.

İşte Söz yeni sezon fragmanı;

SÖZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür. Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

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